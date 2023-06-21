Луис Суарес завершит карьеру из-за проблем со здоровьем

Нападающий “Гремио” Луис Суарес вынужден завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

По информации Esportes GZH и Sport, уругвайский форвард решился на такой шаг из-за проблем с коленом.

О своем решении игрок еще не сообщал официально, но вскоре он должен это сделать.

Суарес присоединился к бразильскому клубу в прошлом году. Здесь он сыграл 25 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.