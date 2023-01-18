Луис Суарес оформил хет-трик в своей первой игре за "Гремио" (видео)

Нападающий “Гремио” Луис Суарес оформил хет-трик в своей первой игре за бразильский клуб.

В рамках Recopa Gaucho команда уругвайца играла с “Сан Луисом” и победила со счетом 4:1.

Интересно, что на три забитых мяча Суаресу потребовалось лишь 38 минут.

Как известно, уругвайский нападающий перебрался в “Гремио” этой зимой на правах свободного агента.