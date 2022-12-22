Луис Суарес нашел новый клуб
Новости футбола Сегодня, 04:52
Фото: твиттер Насьоналя/Автор неизвестен
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.
Как пишет источник, о переговорах с уругвайцем сообщили представители “Гремио”.
“Мы правда общаемся с представителями Суареса. В СМИ писали, что встречи уже проходили, но окончательного решения пока не принято. На этой неделе пройдет последняя встреча”, - сказали в бразильском клубе.
Напомним, что последним клубом Суареса был уругвайский “Насьонал”, за который он провел 12 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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