Луис Суарес нашел новый клуб

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

Как пишет источник, о переговорах с уругвайцем сообщили представители “Гремио”.

“Мы правда общаемся с представителями Суареса. В СМИ писали, что встречи уже проходили, но окончательного решения пока не принято. На этой неделе пройдет последняя встреча”, - сказали в бразильском клубе.

Напомним, что последним клубом Суареса был уругвайский “Насьонал”, за который он провел 12 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.