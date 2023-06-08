Луис Суарес хочет перейти в новый клуб Месси

Нападающий “Гремио” Луис Суарес намерен попробовать свои силы в чемпионате США.

По информации издания 90min, уругвайский футболист хотел бы сыграть с бывшими товарищами по “Барселоне” Лионелем Месси и Серхио Бускетсом которые перешли в “Интер Майами”.

Контракт уругвайского игрока с бразильским клубом рассчитан до конца 2024 года, но в нём предусмотрен пункт отступных, которым может воспользоваться американский клуб.

За семь матчей бразильской Серии А Суарес записал на свой счет два гола и две голевые передачи.