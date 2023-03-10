Луис Энрике заявил о желании возглавить английский клуб

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил о желании поработать в чемпионате Англии.

По информации The Times, 52-летнему специалисту хотелось бы попробовать свои силы в “Тоттенхэме”, если команда его пригласит.

Ранее СМИ писали ,что испанец входит в число кандидатов на замену Антонио Конте.

Напомним, что на клубном уровне Луис Энрике работал с “Сельтой”, “Ромой” и “Барселоной”.