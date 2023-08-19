Луис Энрике впервые высказался об уходе Неймара

Тренер "ПСЖ" Луис Энрике впервые высказался о решении бразильского фоврварда Неймара перейти в саудовский клуб "Аль-Хиляль".

По словам испанского специалиста, переезд Неймара в Саудовскую Аравию - это хорошо для всех.

"Я хочу поблагодарить его за его профессионализм и отношение, которые он проявлял со времени моего прихода. Он - мировой классный игрок, и я желаю ему всего наилучшего", - сказал Энрике.

Напомним, что на днях саудовский гранд "Аль-Хиляль" объявил о переходе Неймара.

По информации журналиста Фабрицио Романо, на новом месте работы бразильский нападающий заработает не меньше 300 миллионов долларов. Контракт с ним подписали сроком на 2 года, но также стороны могут и продлить соглашение.

Неймар был частью "ПСЖ" с 2017 года, когда перебрался в парижскую команду из "Барселоны" за рекордные € 222 млн.

По сей день трансфер бразильца в "ПСЖ остается самым дорогим в истории футбола.

В составе французской команды лидер сборной Бразилии отыграл 173 матча, забил 118 голов и сделал 77 голевых передач.