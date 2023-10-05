Луис Энрике высказался о крупном поражении ПСЖ в Лиге чемпионов

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике пообщался с журналистами после неожиданного крупного поражения от “Ньюкасла” в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Чемпион Франции на выезде уступил англичанам со счетом 1:4.

После встречи испанский тренер отметил, что его подопечные не заслужили такого поражения.

"Почему такая тактика? Я тренер и я принимаю решения. Для них это очень хороший результат. Мы не заслуживаем такого исхода. Для нас это плохой результат, но мы должны продолжать двигаться вперед.

Наша цель - пройти в 1/8 финала. Мы знаем, что наша группа сложная и мы все еще на втором месте... Последние матчи будут интересными. Нам нужно показать лучшие результаты. Тяжело ли тренировать ПСЖ? Это какой-то странный вопрос!", - приводит слова Энрике RMC Sport.

В первом туре Лиги чемпионов ПСЖ добыл домашнюю победу над “Боруссией” из Дортмунда со счетом 2:0. В следующем туре парижане встретятся с “Миланом”. Игра состоится 25 октября.