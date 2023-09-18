Луис Энрике соглашается, что ПСЖ не очень удачно начал сезон

Луис Энрике дал пресс-конференцию перед матчем Лиги Чемпионов против Боруссии Дортмунд, сообщает RMC.

Он соглашается, что точно ПСЖ начал сезон не слишком удачно. Однако он объяснил, что когда начинает работу в клубе, часто бывает так, что нужно передать много информации, идей и концепций, которые должны усвоить игроки. Команда очень настроена на это и у футболистов большое желание усвоить все новое. Энрике в восторге от их поведения.

Также, он не очень переживает о том, сколько времени ему дали в ПСЖ. По словам Энрике, это его работа, которая и будет говорить сама за себя. Если результаты будут не очень удачными, то все будет видно. Он живет командой и проектом.

Испанский специалист хочет, чтобы его команда понимала, как она хочет играть и во что именно, однако это требует времени. Конечно, хочется, чтобы все происходило быстро, но так не всегда.

Напомним, что в стартовых пяти турах ПСЖ одержал две победы, две ничьи и потерпели одно поражение. Во вторник, 19 сентября, состоится матч между ПСЖ и Боруссией Дортмунд, который пройдет в Парк де Пренс.