Луис Энрике рассказал, когда вернется к тренерской работе

Бывший тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о том, чем займется после ухода из национальной команды.

По словам специалиста, сейчас он свободен выбирать, чем заняться дальше.

"Я буду и дальше тренировать, я представляю себя тренером клуба. Там я хочу сделать все то, что не смог сделать на уровне сборной. Для меня этот этап уже пройден.

Скорее всего, я возьму паузу до следующего сезона", - отметил он.

Напомним, что испанцы вылетели в 1/8 финала чемпионата мира от Марокко.