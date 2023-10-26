Луис Энрике расхвалил футболистов ПСЖ за разгромную победу в Лиге чемпионов

Тренер "ПСЖ" Луис Энрике пообщался с журналистами после того, как его подопечные в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов разгромили “Милан”. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Испанский тренер не стал скрывать своих эмоций.

"Я очень счастлив и рад! Мы начали не очень уверенно, совершая ошибки в первые 20-25 минут. Гол Килиана успокоил нас. Я считаю, что мы были лучше наших соперников.

В матче такого уровня невозможно доминировать на протяжении всей игры, но наша оборона была надежной. Второй гол Усмана, который был отменен, помог команде раскрепоститься во втором тайме, и они начали играть более уверенно", - сказал он.

Энрике подчеркнул важность этой победы и похвалил своих игроков за их уверенность и настойчивость.

В настоящее время "ПСЖ" занимает первое место в группе, набрав 6 очков. Что касается “Милана”, то итальянский гранд находится на последнем месте с 2 очками.