Луис Энрике почти договорился с ПСЖ

‍Испанский тренер Луис Энрике тал все ближе к назначению на пост наставника ПСЖ.

Как пишет источник, специалист уже обсуждает возможное сотрудничество с руководством клуба.

Стороны уже достигли предварительного соглашения о подписании контракта на два года с возможностью продления ещё на сезон.

Ожидается, что во Франции зарплата тренера составит 10 миллионов евро в год.