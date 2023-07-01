Луис Энрике определился с первым трансфером ПСЖ

Луис Энрике начал уже планировать трансферы ПСЖ, хотя официально еще не возглавил клуб.

По данным источника, тренер уже пригласил португальского футболиста Жоао Феликса присоединиться к своему проекту.

Правами на Феликса владеет испанский “Атлетико”, а вторую половину сезона 2022/2023 он отыграл в аренде в “Челси”.

На трансфер может повилять и тот факт, что между агентом футболиста Хорхе Мендесом и спортивным директором парижского клуба Луисом Кампосом установлены дружеские отношения.