Луис Энрике назвал страну, в которой он хочет поработать

Известный испанский тренер Луис Энрике рассказал, что он хотел бы поработать в английской Премьер-лиге.

“Я внимательно слежу за Премьер-лигой, хотел бы там работать. Я смотрю АПЛ чаще, чем Ла Лигу. В Испании я смотрю только матчи топ-клубов. В АПЛ я хотел бы возглавить клуб с возможностями. Если это случится, моя жизнь наполнится на 100 процентов. Я хочу работать в Англии, но не буду исключать варианты в Испании. Я хочу тренировать сильную команду.

Что касается сборной Бразилии, то вряд ли я им подойду. К тому же, они со мной не связывались”, - приводит слова Энрике Marca.

52-летний Энрике ранее тренировал “Рому”, “Сельту”, “Барселону” и сборную Испании.

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