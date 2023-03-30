Луис Энрике назвал чемпионат, где хочет работать

Известный испанский тренер Луис Энрике заявил о своей заинтересованности в работе в английской Премьер-Лиге.

Также он опроверг слухи о том, что ведет переговоры с национальной командой Бразилии.

Энрике заявил, что с ним не связывалась представители бразильской федерации футбола.

Испанский тренер признался, что следит за английским футболом больше. При этом он добавил, что хотел бы возглавить клуб с устойчивым развитием.