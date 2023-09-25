Луис Энрике нашел новую звезду ПСЖ

Тренер "ПСЖ" Луис Энрике высоко оценил молодого полузащитника команды Уоррена Заира-Эмери за его зрелость на поле.

"Уоррен играет как 37-летний, а не 17-летний футболист. 37-летний! Для меня это большая удача иметь игрока такого уровня в команде. В прошлом сезоне он много играл под руководством Галтье. Сотрудничать с ним - настоящее удовольствие. На мой взгляд, Уоррен является универсальным игроком, большим профессионалом и отличным примером для наших футболистов.

Он скромный, трудолюбивый, умный и общительный, что также очень важно", - цитирует слова Энрике RMC Sport.

В текущем сезоне Заир-Эмери провел шесть матчей во французской Лиге 1 и отметился одной результативной передачей. В прошлом сезоне молодой полузащитник сыграл 26 матчей в Лиге 1 и забил два гола.