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Луис Энрике хочет, чтобы ПСЖ купил одного из лидеров "Манчестер Сити"

Новости футбола Сегодня, 16:30
Луис Энрике хочет, чтобы ПСЖ купил одного из лидеров "Манчестер Сити" Фото: инстаграм Бернарду Силвы/Автор неизвестен

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к полузащитнику “Манчестер Сити” и сборной Португалии Бернарду Силве, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке португальца настаивает тренер Луис Энрике, который в ближайшее время, скорее всего, возглавит ПСЖ. Сумма трансфера может составить 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется “Аль-Наср”.

В минувшем сезоне 28-летний Силва провел за “Манчестер Сити” 55 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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