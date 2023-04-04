Бывший тренер сборной Испании Луис Энрике горит желанием вернуться к работе.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, известный специалист готов возглавить один из клубов еще до окончания сезона.

Напомним, что после ЧМ-2022 в Катаре Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании.

Сейчас его цель - возглавить один из клубов английской Премьер-лиги.

Были слухи, что испанец возглавит “Челси”, но для клуба приоритетом остается немец Юлиан Нагельсманн.