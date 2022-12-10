Луи ван Гал объявил об уходе со сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал в скором времени покинет свою должность.

О решении наставник сказал после поражения команды от Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

"Я не собираюсь продолжать работать тренером сборной Нидерландов. Несмотря на наше поражение, я горжусь проделанной работой.

В эту команду я лично привел много молодых игроков, нам удалось создать настоящий коллектив. Когда оглядываюсь назад, вижу что-то очень позитивное", - сказал он.

Напомним, что аргентинцы в полуфинале турнира сыграют с Хорватией 13 декабря.