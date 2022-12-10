Луи ван Гал объявил об уходе со сборной Нидерландов
Новости футбола Сегодня, 05:19
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал в скором времени покинет свою должность.
О решении наставник сказал после поражения команды от Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира-2022.
"Я не собираюсь продолжать работать тренером сборной Нидерландов. Несмотря на наше поражение, я горжусь проделанной работой.
В эту команду я лично привел много молодых игроков, нам удалось создать настоящий коллектив. Когда оглядываюсь назад, вижу что-то очень позитивное", - сказал он.
Напомним, что аргентинцы в полуфинале турнира сыграют с Хорватией 13 декабря.
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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