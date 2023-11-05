«Лучшим подарком будет дом дедушки». Жена игрока Ливерпуля опубликовала трогательное фото

Жена вингера Ливерпуля Луиса Диаса Гера Понсе опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото их дочери подписав его трогательным сообщением. Публикация была посвящена двухлетию их ребенка.

Понсе написала, что «лучшим подарком будет дом дедушки» и дополнила, что «несомненно лучше всего будет снова видеть дедушку Мане рядом с нами, и мы верим в Бога, что так и будет».

Мать и отец Луиса Диаса были похищены на прошлой неделе группой Армии национального освобождения (ELN) в Колумбии. С тех пор на свободу вышла только мать футболиста.

В заявлении ELN говорится, что они находятся в процессе освобождения отца Диаса.

Понсе завершила свое послание, выразив свою любовь к дочери: «Да благословит тебя Бог, хранит тебя и пусть ты всегда растешь в окружении любви, моя принцесса, с Днем Рождения! Мы тебя любим».

Из-за сложившейся ситуации Диас уже пропустил два матча Ливерпуля против Ноттингем Форест в Премьер-лиге и Борнмута в Кубке футбольной лиги. Его участие в сегодняшнем матче против Лутона также остается под вопросом.

В пятницу тренер Ливерпуля, Юрген Клопп, заявил, что Диас тренируется с командой, но пока еще неизвестно, готов ли он принимать участие в играх.