Лучший после Мбаппе и Винисиуса: Мудрик получил порцию комплиментов

Спортивный директор “Шахтера” Дарио Срна назвал украинца Михаила Мудрика одним из лучших игроков в Европе.

Напомним, что зимой вингер сменил донецкий клуб на “Челси”.

"Это один из лучших игроков в Европе на этой позиции. Я бы поставил его сразу после Мбаппе и Винисиуса. Мы знаем, как продавать и покупать игроков.

Мудрик является воспитанником нашей академии. Он удивительный человек и удивительный игрок", - сказал Срна.

Отметим, что сумма трансфера с бонусами составит около 100 миллионов евро.