Лучший игрок и тренер. АПЛ объявила номинантов

В четверг, 5 октября, АПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера и игрока сентября, сообщили в Twitter.

На звание лучшего футболиста претендуют:

Хулиан Альварес (Манчестер Сити) - 2 гола и 2 ассиста, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.

Джеррод Боуэн (Вест Хэм) - 3 гола, 2 победы и 2 поражения в 4 матчах.

Педру Нету (Вулверхэмптон) - 1 гол и 3 ассиста, 1 победа, 1 ничья и 2 поражения в 4 матчах.

Мохамед Салах (Ливерпуль) - 2 гола и 2 ассиста, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.

Сон Хин Мин (Тоттенхэм) - 6 голов, 3 победы и ничья в 4 матчах.

Киран Триппьер (Ньюкасл) - 4 ассиста, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.

Олли Воткинс (Астон Вилла) - 4 гола и ассист, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.

На лучшего главного тренера сентября номинировали:

Юрген Клопп (Ливерпуль) - 3 победы, 1 поражение в 4 матчах, 4-е место.

Микель Артета (Арсенал) - 3 победы, 1 ничья в 4 матчах, 3-е место.

Эдди Хау (Ньюкасл) - 3 победы, 1 поражение в 4 матчах, 8-е место.

Унаи Эмери (Астон Вилла) - 3 победы, 1 поражение в 4 матчах, 5-е место.

Ангелос Постекоглу (Тоттенхэм) - 3 победы, 1 ничья в 4 матчах, 2-е место.

Кроме того, Премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего забитого гола в сентябре.