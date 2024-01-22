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Лучший бомбардир в истории сборной Италии умер в возрасте 79 лет

Новости футбола Сегодня, 14:51
Чумак Виталий эксперт Dailysports Чумак Виталий
Лучший бомбардир в истории сборной Италии умер в возрасте 79 лет ФОТО: Rolls Press

В возрасте 79 лет умер именитый бывший футболист сборной Италии Луиджи Рива.

У легендарного форварда случился сердечный приступ. 22 января Рива был госпитализирован и его состояние даже удалось стабилизировать.

Но, к сожалению, Луиджи не удалось спасти. Вскоре после якобы улучшение состояния произошло обострение, которое стало смертельным для итальянца.

Луиджи Рива – лучший бомбардир в истории сборной Италии. Он отыграл за «Скуадра Адзурри» 42 матчf, в которых забил 35 голов. Большую часть клубной карьеры Рива провел в Кальяри (1963-1976). Также выступал Леньяно (1962-1963).

Вместе со сборной Италии Луиджи Рива выиграл золото чемпионата Европы 1968 года и серебро чемпионата мира 1970 года. С Кальяри становился чемпионом Италии в сезоне 1969/1970.

8 января 2024 года из жизни ушел легендарный немецкий защитник Франц Беккенбауэр.

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