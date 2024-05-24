Лучший бомбардир в истории Франции завершает карьеру в сборной

Легендарный нападающий Оливье Жиру официально заявил, что завершает карьеру в сборной Франции. Евро-2024 будет для него последним турниром в ее составе.

“Моя карьера в сборной завершается. Конечно, я буду по этому скучать, но настало время уступить место более молодым футболистам”, – заявил Жиру в эфире Canal+.

Жиру – лучший бомбардир в истории сборной Франции. На его счету 57 голов в 131 матче. Это на шесть голов больше, чем у Тьерри Анри, который занимает второе место.

Напомним, Жиру после завершения текущего сезона покидает Милан. Следующим клубом 37-летнего форварда будет представитель МЛС ФК Лос-Анджелес.

За свою карьеру он также успел поиграть за Арсенал, Челси и Монпелье.

На Евро-2024 сборная Франции сыграет в одной группе против Нидерландов, Австрии и Польши.