Лучший бомбардир "Реала" может не сыграть с "Ливерпулем"

Французский нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема может не сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Ливерпуля”, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист получил небольшое повреждение и пока не может набрать оптимальную форму. Скорее всего, форвард не сыграет в 22-м туре Ла Лиги с “Осасуной” (18 февраля).

Матч “Ливерпуль” - “Реал” состоится 21 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне 35-летний Бензема провел за “Реал” 23 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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