Лучший бомбардир Премьер-лиги выступил против большого количества матчей

Звезда Манчестер Сити Эрлин Холанд выссказался по поводу расширения календаря и большого количества матчей для топ-клубов.

По словам норвежского футболиста, ему и другим футболистам тяжело постоянно быть в форме при нынешнем календаре.

“Трудно быть в тонусе, если ты играешь более 70 матчей в год. Мы все видели и на Евро, и в целом, насколько люди устали. Вы могли видеть уровень, вы могли видеть даже по лицам людей, насколько они устали от футбола”, – цитирует Холанда FIFPRO

Ранее Международный профсоюз футболистов (FIFPRO) вместе с объединением европейских лиг подали жалобу на ФИФА в Европейскую комиссию из-за того, что национальные лиги не участвуют в утверждении международного календаря.

Летом 2025 года состоится первый в истории клубный чемпионат мира, в котором примут участие сразу 32 клуба, 12 из которых представят Европу.

В 31 матче Премьер-лиги минувшего сезона Холанд забил 27 голов и стал лучшим бомбардиром лиги.