Лучший бомбардир "МЮ" может не сыграть в финале Кубка Лиги
Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен
Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг сообщил, что нападающий Маркус Рэшфорд может пропустить финальный матч Кубка Лиги против “Ньюкасла”, сообщает Sky Sports.
“Не знаю, сыграет ли Маркус в финале. Он должен пройти медицинское обследование. Пока мы не знаем точный диагноз”, - приводит слова тен Хага Sky Sports.
Футболист получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против “Барселоны” (2:1).
В нынешнем сезоне 25-летний Рэшфорд провел 37 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал девять результативных передач.
Матч “Манчестер Юнайтед” - “Ньюкасл” состоится 26 февраля.
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