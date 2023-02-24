Лучший бомбардир "МЮ" может не сыграть в финале Кубка Лиги

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг сообщил, что нападающий Маркус Рэшфорд может пропустить финальный матч Кубка Лиги против “Ньюкасла”, сообщает Sky Sports.

“Не знаю, сыграет ли Маркус в финале. Он должен пройти медицинское обследование. Пока мы не знаем точный диагноз”, - приводит слова тен Хага Sky Sports.

Футболист получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против “Барселоны” (2:1).

В нынешнем сезоне 25-летний Рэшфорд провел 37 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал девять результативных передач.

Матч “Манчестер Юнайтед” - “Ньюкасл” состоится 26 февраля.

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