Лучший бомбардир чемпионата Украины в шаге от нового клуба

Украинский форвард «Днепра-1» Артем Довбик все ближе к тому, чтобы покинуть чемпионат Украины.

Как сообщил в Twitter журналист каталонского издания SER Нил Сола, в ближайшее время состоится его трансфер в испанскую «Жирону».

По информации журналиста, трансфер находится на заключительной стадии.

Ожидается, что команда Ла Лиги выплатит «Днепру-1» около 7 миллионов евро. Ровно столько же получит и датский «Митьюлланн», который владеет 50% прав на игрока сборной Украины.

После завершения сделки каталонскому клубу будет принадлежать более 50% прав игрока.

Напомним, что вчера украинец сыграл в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Панатинаикоса». В этой встрече Довбик забил яркий гол, но это не спасло его команду от вылета из турнира. Встреча, проходившая в Афинах, завершилась со счетом 2:2, в то время как в номинальном домашнем матче “Днепр-1” проиграл со счетом 1:3.

В прошлом сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.