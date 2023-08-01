Лучший бомбардир чемпионата Украины может переехать в Испанию

Форвард украинского «Днепра-1» Артём Довбик может сменить место работы.

Как пишет испанская пресса, лучший бомбардир минувшего розыгрыша чемпионата Украины близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в чемпионате Испании.

По данным источника, футболистом сборной Украины активно интересуется «Жирона», которая видит в нем потенциальную замену Тати Кастелланосу.

При этом о сумме потенциальной сделки пока не сообщается. Также неизвестны и детали контракта, который будет предложен известному игроку.

Напомним, что в прошлом розыгрыше украинской Премьер-лиги Довбик забил 24 гола в 30 матчах. За команду из Днепра он играет 2020 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Что касается “Жироны”, то команда в прошлом сезоне заняла десятое место в таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков. 12 августа в матче первого тура чемпионата страны она сыграет против «Реал Сосьедад».

Интересно, что в “Жироне” уже играет один украинец. Речь идет об одном из лидеров сборной Украины Викторе Циганкове.