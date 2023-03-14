Лучшая теннисистка мира пожаловалась на россиянку в футболке "Спартака"

Первая ракетка мира Ига Свёнтек осталась недовольна выходкой российской теннисистки Анастасии Потаповой.

На игру на турнире в Индиан-Уэллсе против американци Дессики Пегулы она вышла в футболке московского футбольного клуба “Спартак”.

"Я думала, что ей понятно, что в такие времена не должна демонстрировать свои взгляд.

Я провела беседу с представителями WTA и в целом узнала, что таких ситуаций, вероятно, будет меньше. Там мне пообещали, что объяснят другим игрокам, что сейчас нельзя демонстрировать даже символику каких-либо российских команд", - сказала она.