Лучшая игра сезона. Холанд мощно высказался о разгроме Манчестер Юнайтед

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался об игре своей команды в матче десятого тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (3:0).

Отметим, что норвежский нападающий записал на свой счет два гола.

"Это была потрясающая игра, в которой мы контролировали ситуацию на протяжении всего матча. Каждый игрок "Манчестер Сити" блестяще справился.

Можно ли считать эту игру лучшей в сезоне для нас? Я думаю, да - в плане контроля над игрой и стиля футбола, которым мы стремимся играть. Это было сложно, но невероятно, как нам удалось продолжать идти вперед.

Победа над "МЮ" особенная? Конечно, да. В целом, мы заработали три очка. Нам нужна стабильность на протяжении всего сезона. Мы должны набирать очки каждую неделю", - приводит слова Холанда BBC.

"Манчестер Сити" после десяти туров занимает третье место в таблице АПЛ, набрав 24 очка. “Манчестер Юнайтед” остался на восьмом месте с 15 очками.