Наставник киевского “Динамо” Мирча Луческу вошел в десятку самых богатых людей Румынии в сфере профессионального футбола.

Местные СМИ оценили состояние 77-летнего Луческу в 34-38 миллионов евро.

В рейтинге тренер киевлян занял шестое место.

Лидирует в нем собственник “Стяуа” Джиджи Бекали, следом за ним расположился владелец “Рапида” Дан Шуку, а третье место занял Николае Бадя, который является владельцем "Динамо" Бухарест.