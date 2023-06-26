Луческу высказался о будущем в "Динамо"

Наставник “Динамо” Мирча Луческу высказался о будущем в украинском клубе.

По словам специалиста, он желает доработать свой контракт, несмотря на ситуацию в Украине.

Соглашение румына заканчивается в конце следующего сезона. В ближайшее время Луческу хочет провести встречу с руководством клуба, чтобы обсудить дальнейшие планы.

Прошлый сезон УПЛ "Динамо" завершило на четвертой позиции.