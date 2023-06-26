Луческу высказался о будущем в "Динамо"
Новости футбола Сегодня, 04:13
Фото: твиттер Динамо
Наставник “Динамо” Мирча Луческу высказался о будущем в украинском клубе.
По словам специалиста, он желает доработать свой контракт, несмотря на ситуацию в Украине.
Соглашение румына заканчивается в конце следующего сезона. В ближайшее время Луческу хочет провести встречу с руководством клуба, чтобы обсудить дальнейшие планы.
Прошлый сезон УПЛ "Динамо" завершило на четвертой позиции.
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