Луческу утвердил состав на первый сбор киевского "Динамо"

Наставник “Динамо” Мирча Луческу назвал список футболистов, которые поедут на первый сбор команды.

Напомним, что 3 июля столичный коллектив отправляется в Австрию.

Список игроков, которые поедут на сбор:

Вратари: Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет.

Защитники: Биловар, Бол, Вивчаренко, Дубинчак, Дьячук, Караваев, Попов, Сирота, Тымчик.

Полузащитники: Андриевский, Бенито, Бражко, Булец, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Леднев, Малыш, Перрис, Сидорчук, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко, Яцик.

Нападающие: Ванат, Рамирес.