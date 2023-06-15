Луческу рассказал о разговоре с Гвардиолой после финала Лиги чемпионов

Наставник “Динамо” Мирча Луческу пообщался с тренером “Манчестер Сити” Хосепом Гвардиолой перед финальным матчем Лиги чемпионов против “Интера” (1:0).

"Я говорил с Гвардиолой до и после матча. Он очень умный и знает, что делает всегда. Если он побеждает, он смог выбрать лучший путь. Кто хочет выиграть, тот всегда обращается к Гвардиоле”, - приводит Tuttomercatoweb слова Луческу.

Напомним, что оба тренера за свою карьеру завоевали по 35 трофеев и делят второе место по этому показателю.

Лидером по количеству завоеванных титулов является Алекс Фергюсон, у которого 49 трофеев.