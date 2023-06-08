Луческу получил предложение возглавить клуб Роналду

Наставник киевского “Динамо” Мирча Луческу получил предложение возглавить саудовский “Аль-Наср”.

Digi Sport сообщает, что на румынского тренера представители клуба вышли в конце прошлой недели.

Источник считает, что Луческу не примет это предложение, поскольку это очень далеко от его дома и в Саудовской Аравии непростые климатические условия.

Интересно, что недавно Луческу отказался возглавить “Фенербахче”.