Луческу ответил на слухи об уходе "Динамо"

Главный тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу ответил на слухи об уходе из украинского клуба.

По словам тренера, у него появились сильные боли в спине и бедрах из-за постоянных переездов автобусе, но он не собирается никуда уходить.

“Я просто не могу предать этих парней. Мне предлагали работу в ”Фенербахче", но я не принял предложение.

Раньше я годами жил в самолетах, теперь живу в автобусах. Даже в 2014 году я не мечтал покинуть эту землю, этот чемпионат", - отметил он.