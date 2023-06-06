Луческу отказался возглавить европейский клуб

Наставник киевского “Динамо” Мирча Луческу отказался возглавить "Фенербахче".

Согласно информации Sporx, румынский тренер входил в круг потенциальных кандидатов на должность наставника.

Специалист отметил, что хотел бы остаться в "Динамо" и закончить свой контракт, который действителен до 2024 года.

В прошлом сезоне "Динамо" заняло четвертое место в Украинской Премьер-лиге.