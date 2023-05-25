Луческу определился со своим будущим в киевском "Динамо"

Главный тренер “Динамо” Киев Мирча Луческу собирается продолжить работу в украинском клубе и в следующем сезоне.

“Считаем, есть все основания полагать, что в следующий сезон футбольный клуб ”Динамо" (Киев) вступает с Мирчей Луческу. Румын твердо настроен доработать оставшийся год контракта", - сообщает телеграм-канал “Динамо Киев Inside”.

В настоящее время румынский специалист восстанавливается после операции на ноги, а обязанности главного тренера временно исполняет Александр Шовковский.

В нынешнем сезоне “Динамо” под руководством 77-летнего Луческу занимает в чемпионате Украины четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге Конференций.

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