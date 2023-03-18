Тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу объяснил, почему остался в Украине.

По словам тренера, он не боится сложностей.

“Даже когда сирены раздавались во время тренировки, я остался на месте, потому что не трус. Сейчас очень сложный период в Динамо, но я не хочу подводить клуб, особенно после того, как выиграл три трофея в первый год работы”, - сказал он.

Луческу также признал, что сейчас футболистам крайне трудно сосредоточиться на работе, когда у них есть другие заботы.