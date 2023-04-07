Луческу назвал тренера, который мог бы возглавить "Интер"

Главный тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу, ранее тренировавший “Интер”, поделился мнением о новом возможном тренере миланского клуба Кристиане Киву.

“Я уже обсуждал это с Кристианом. Возглавлять такой клуб, как ”Интер", очень сложно, но я считаю, что Киву уже перерос уровень молодежной команды. Он готов возглавить первую команду “Интера”. Я буду рад, если так случится. Если же нет, то он в будущем все равно найдет себе работу в первой команде какого-нибудь клуба. Уверен, что Киву ждет длинная и успешная тренерская карьера", - приводит слова Луческу Inter-news.it.

Ранее сообщалось, что Киву является одним из претендентов на замену нынешнему главному тренеру “Интера" Симоне Индзаги.

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