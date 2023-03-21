Луческу может покинуть киевского "Динамо" ради клуба Лиги 1

Главный тренер киевского “Динамо" Мирча Луческу получил предложение от “Ниццы”, сообщает ProSport.

По сведениям источника, румынский специалист две-три недели назад встретился с представителями французского клуба. Они представили ему проект клуба. “Ницца" хочет назначить тренера как можно быстрее.

77-летний Луческу тренирует “Динамо” с 2020 года. В нынешнем сезоне киевляне под его руководством занимают лишь четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Контракт тренера с украинским клубом действует до лета 2024 года.

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