Луческу может покинуть "Динамо"

Румынский тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу рассматривает возможность ухода из украинского клуба в ближайшем будущем.

Согласно сообщению Gazeta Sporturilor, опытный специалист якобы устал находиться далеко от родины и может присоединиться к "Рапиду".

Луческу возглавляет киевский клуб с июля 2020 года, а его контракт истекает в конце сезона 2023/2024.

В этом сезоне "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги после 21 тура, набрав 40 баллов.