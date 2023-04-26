Лотар Маттеус назвал лучшего футболиста мира

По словам бывшей звезды немецкого футбола Лотара Маттеуса, нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холланд в настоящее время является лучшим футболистом в мире благодаря его впечатляющему количеству забитых мячей.

Маттеус считает, что Хааланд является главным претендентом на «Золотой мяч» в 2023 году.

Однако он также отметил, что Холланд вряд ли добьется значительных успехов на международном уровне, потому что играет за Норвегию, команду, которая довольствуется лишь квалификацией на турниры. . Холланд забил впечатляющие 48 голов в 42 играх за “Манчестер Сити”.