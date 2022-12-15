Льорис повторил рекорд Нойера на ЧМ

Вчера состоялся полуфинал ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко (2:0). Для голкипера французов Уго Льориса он стал историческим.

Встреча с марокканцами для капитана сборной Франции стала 19-й в рамках мировых первенств.

По этом показателю он догнал стража ворот сборной германии Мануэля Нойера.

Таким образом, Льорис превзошел показатели Зеппа Майера и Клаудио Таффарела, который сыграли по 18 игр.

В финале турнира 18 декабря французы сыграют с Аргентиной.