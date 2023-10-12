Лопетеги заявил о желании возглавить Наполи

Известный испанский тренер Хулен Лопетеги готов возглавить “Наполи”.

Согласно информации Corriere dello Sport, специалист готов обсудить детали сотрудничества с чемпионом Италии в случае отставки действующего наставника Руди Гарсии,

По данным источника, представители “Наполи” не связывались с испанцем. Лопетеги сам предложил свои услуги клубу, в то время как президентом Аурелио Де Лаурентис склоняется к назначению Антонио Конте.

Напомним, что последним местом работы Лопетеги был “Вулверхэмптон”, который под его руководством занял 13-е место в сезоне-2022/2023.

В свое время тренер также возглавлял “Реал” Мадрид, “Севилью”, “Порту” и сборную Испании.

Что касается Руди Гарсии, то он стал главным тренером «Наполи» в июне 2023 года. Под его руководством команда занимает только пятое место после восьми туров текущего сезона и имеет 14 очков.

8 октября “Наполи” неожиданно проиграл на домашнем стадионе “Фиорентине” со счетом 1:3.