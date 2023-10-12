EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Лопетеги заявил о желании возглавить Наполи

Лопетеги заявил о желании возглавить Наполи

Новости футбола Сегодня, 08:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Лопетеги заявил о желании возглавить Наполи Фото: твиттер сборной Испании

Известный испанский тренер Хулен Лопетеги готов возглавить “Наполи”.

Согласно информации Corriere dello Sport, специалист готов обсудить детали сотрудничества с чемпионом Италии в случае отставки действующего наставника Руди Гарсии,

По данным источника, представители “Наполи” не связывались с испанцем. Лопетеги сам предложил свои услуги клубу, в то время как президентом Аурелио Де Лаурентис склоняется к назначению Антонио Конте.

Напомним, что последним местом работы Лопетеги был “Вулверхэмптон”, который под его руководством занял 13-е место в сезоне-2022/2023.

В свое время тренер также возглавлял “Реал” Мадрид, “Севилью”, “Порту” и сборную Испании.

Что касается Руди Гарсии, то он стал главным тренером «Наполи» в июне 2023 года. Под его руководством команда занимает только пятое место после восьми туров текущего сезона и имеет 14 очков.

8 октября “Наполи” неожиданно проиграл на домашнем стадионе “Фиорентине” со счетом 1:3.

Связанные команды и лиги
Наполи Серия А Италия
Популярные новости
Бывший тренер ПСЖ назначен главным тренером команды из Катара Новости футбола Сегодня, 09:46 Бывший тренер ПСЖ назначен главным тренером команды из Катара
Карло Анчелотти был награжден почетным званием магистра Новости футбола Вчера, 14:32 Карло Анчелотти был награжден почетным званием магистра
Месси может сыграть за сборную Аргентины в матчах отбора на Чемпионат мира Новости футбола Вчера, 14:00 Месси может сыграть за сборную Аргентины в матчах отбора на Чемпионат мира
Еще одного полузащитника Ювентуса могут дисквалифицировать Новости футбола Вчера, 13:31 Еще одного полузащитника Ювентуса могут дисквалифицировать
Вингер Ливерпуля все еще остается объектом трансферных желаний саудитов Новости футбола Вчера, 10:24 Вингер Ливерпуля все еще остается объектом трансферных желаний саудитов
Руни официально возглавил Бирмингем Новости футбола Вчера, 07:05 Руни официально возглавил Бирмингем
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:46 Бывший тренер ПСЖ назначен главным тренером команды из Катара Новости футбола Сегодня, 08:00 Лопетеги заявил о желании возглавить Наполи Новости футбола Сегодня, 06:56 100 тысяч евро за ночь: футболистке-красотке поступило непристойное предложение (фото) Новости футбола Сегодня, 06:00 Верратти назвал причину ухода из ПСЖ Новости футбола Сегодня, 05:17 Манчестер Сити готовит важное заявление по будущему Гвардиолы Новости футбола Сегодня, 04:16 Модрич назвал футболиста с большим будущим в Реале Новости футбола Сегодня, 03:33 Мората собирался уйти. На его решение повлиял Симеоне Новости футбола Сегодня, 03:24 Сумма отступных - 1 миллиард. Реал договорился о новом контракте с одним из лидеров Новости футбола Сегодня, 01:17 Барселона готова серьезно потратиться на игрока сборной Испании Новости футбола Сегодня, 01:10 В УЕФА раскритиковали Италию. Страна должна принять Евро-2032
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Латвия — Армения 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Швеция — Молдова 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кипр — Норвегия 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фарерские острова — Польша 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хорватия — Турция 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Беларусь — Румыния 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч ЮК Дублин — Богемианс 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Андорра — Косово 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Албания — Чехия 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Англия U21 — Сербия U21 12 октября 2023 года