Лопетеги узнал ценник на один из своих первых трансферов в Вест Хэме

Испанец Хулен Лопетеги с большой долей вероятности летом станет главным тренером Вест Хэма, и, несмотря на то, что официально о назначении ещё не было оглашено, специалист уже начал планировать трансферную политику.

Ранее мы сообщали о том, что Лопетеги хочет забрать с собой в Вест Хэм нападающего Севильи Юссефа Эн-Несури, с которым он сотрудничал в столице Андалусии. Теперь же испанский клуб определился с ценником на 26-летнего игрока. Он, согласно Football Insider, составляет в районе 30 миллионов фунтов.

Эн-Несури мог перебраться в Вест Хэм ещё полтора года назад, но тогда клубы не смогли согласовать цену на нападающего и считается, что в переезде 26-летнего форварда в стан «молотобойцев» как раз таки может поспособствовать Лопетеги.

Форвард в нынешнем сезоне забил 19 голов и отдал три ассиста в 38 матчах за Севилью.