"Ливерпуль" заплатит 80 млн евро за чемпиона мира
Новости футбола Сегодня, 14:20
Фото: инстаграм Алексиса Мак Аллистера/Автор неизвестен
Полузащитник “Брайтона” и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер перейдет в “Ливерпуль”, сообщает TyC Sports.
По сведениям источника, мерсисайдцы договорились о переходе футболиста за 80 миллионов евро. Аргентинец подпишет с “Ливерпулем” долгосрочный контракт.
В нынешнем сезоне 24-летний Мак Аллистер провел за “Брайтон” 37 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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