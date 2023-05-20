"Ливерпуль" заплатит 80 млн евро за чемпиона мира

Полузащитник “Брайтона” и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер перейдет в “Ливерпуль”, сообщает TyC Sports.

По сведениям источника, мерсисайдцы договорились о переходе футболиста за 80 миллионов евро. Аргентинец подпишет с “Ливерпулем” долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне 24-летний Мак Аллистер провел за “Брайтон” 37 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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