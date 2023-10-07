Ливерпуль заинтересован в игроке Баера

Агент Пьеро Хинкапи, игрока Баера, рассказал, что Ливерпуль был заинтересован в подписании защитника этим летом, и уверил, что переговоры с клубом еще продолжаются.

Прежде чем начать перестраивать свою линию полузащиты, «мерсисайдцы» были заинтересованы в покупке хотя бы одного защитника – того, который был бы левшой и мог играть слева от тройки других защитников. Клуб пытался определить расстановку, которая открыла бы Тренту Александру-Арнольду немного больше пространства и возможностей. Как подтвердил его агент, Хинкапи должен был стать этим человеком.

В беседе с Bolavip агент Мануэль Сьерра сказал: «Ливерпуль интересовался им [Хинкапеи], но в то время они решили инвестировать в полузащиту. На январь они готовы выделить, как и другие клубы, не меньше, чем 50 миллионов".

Ливерпуль постепенно перестраивал свою команду в течение последних нескольких сезонов. В 2022 году Луис Диас присоединился к команде зимой, Дарвин Нуньес летом и Коди Гакпо зимой 2023 года, тем самым завершив небольшую атакующую перестройку. Летом 2023 года прибыли четыре полузащитника, а «ветераны» Джордан Хендерсон, Фабиньо и Джеймс Милнер покинули команду, поэтому неудивительно, что клуб усилит защиту в течение нескольких следующих трансферных окон.