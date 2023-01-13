"Ливерпуль" вступил в борьбу за звезду сборной Хорватии

“Ливерпуль” проявляет интерес к защитнику “РБ Лейпциг” Йошко Гвардиолу, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом.

Ранее сообщалось, что “Манчестер Сити” готов заплатить за хорвата 120 миллионов евро. Также схожую сумму может выложить за игрока и мадридский “Реал".

В нынешнем сезоне 20-летний Гвардиол провел за “РБ Лейпциг” 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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