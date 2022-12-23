"Ливерпуль" вступил в борьбу за звезду "Аякса"

“Ливерпуль” проявляет интерес к ганскому полузащитнику “Аякса” Мохаммеду Кудусу, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также игроком интересуются “Реал”, “Барселона”, “Манчестер Юнайтед” и “Челси”.

Кудус принимал участие в чемпионате мира-2022 и забил два гола в трех матчах.

В нынешнем сезоне 22-летний Кудус провел за “Аякс” 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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