"Ливерпуль" вступил в борьбу за звезду "Аякса"
Новости футбола Сегодня, 13:55
Фото: инстаграм Мохаммеда Кудуса/Автор неизвестен
“Ливерпуль” проявляет интерес к ганскому полузащитнику “Аякса” Мохаммеду Кудусу, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также игроком интересуются “Реал”, “Барселона”, “Манчестер Юнайтед” и “Челси”.
Кудус принимал участие в чемпионате мира-2022 и забил два гола в трех матчах.
В нынешнем сезоне 22-летний Кудус провел за “Аякс” 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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